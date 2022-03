"Cospirazione del regime di Kiev". Lavrov delira, a Ginevra si scatena il caos: la brutale reazione dei diplomatici | Video (Di martedì 1 marzo 2022) Le delegazioni dell'Ucraina e di gran parte dei Paesi occidentali hanno deciso di boicottare l'intervento di Sergei Lavrov, il ministro russo che non era fisicamente presente alla Conferenza sul disarmo di Ginevra ma che ha mandato un Videomessaggio pre-registrato. Non appena Lavrov ha fatto capolino sullo schermo, decine e decine di diplomatici hanno lasciato la sala in segno di protesta contro l'invasione russa ordinata da Vladimir Putin. L'offensiva va ormai avanti da sei giorni e sta interessando anche aree residenziali e civili, con decine di morti causati dai bombardamenti russi. Il ministro Lavrov ha annullato la sua presenza alla Conferenza di Ginevra sostenendo che le sanzioni anti-russe gli vietano di sorvolare l'Unione Europea. Gli altri delegati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Le delegazioni dell'Ucraina e di gran parte dei Paesi occidentali hanno deciso di boicottare l'intervento di Sergei, il ministro russo che non era fisicamente presente alla Conferenza sul disarmo dima che ha mandato unmessaggio pre-registrato. Non appenaha fatto capolino sullo schermo, decine e decine dihanno lasciato la sala in segno di protesta contro l'invasione russa ordinata da Vladimir Putin. L'offensiva va ormai avanti da sei giorni e sta interessando anche aree residenziali e civili, con decine di morti causati dai bombardamenti russi. Il ministroha annullato la sua presenza alla Conferenza disostenendo che le sanzioni anti-russe gli vietano di sorvolare l'Unione Europea. Gli altri delegati ...

