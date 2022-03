Corvino: 'Vlahovic alla Fiorentina preso per 1,5 milioni e qualcuno disse che era caro, c'era anche la Juve' (Di martedì 1 marzo 2022) Fiorentina-Juventus domani sera in Coppa Italia sarà la partita di Dusan Vlahovic. L'ex dirigente viola Pantaleo Corvino ricorda... Leggi su calciomercato (Di martedì 1 marzo 2022)ntus domani sera in Coppa Italia sarà la partita di Dusan. L'ex dirigente viola Pantaleoricorda...

Advertising

cmdotcom : #Corvino: '#Vlahovic alla #Fiorentina preso per 1,5 milioni e qualcuno disse che era caro... C'era anche la #Juve'… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Corvino a #LaStampa: 'Presi #Vlahovic per 1,5 milioni di euro e qualcuno disse che era caro ma i #DellaValle si fidarono.… - ZonaJuventina : RT @capuanogio: #Corvino a #LaStampa: 'Presi #Vlahovic per 1,5 milioni di euro e qualcuno disse che era caro ma i #DellaValle si fidarono.… - Moixus1970 : RT @capuanogio: #Corvino a #LaStampa: 'Presi #Vlahovic per 1,5 milioni di euro e qualcuno disse che era caro ma i #DellaValle si fidarono.… - capuanogio : #Corvino a #LaStampa: 'Presi #Vlahovic per 1,5 milioni di euro e qualcuno disse che era caro ma i #DellaValle si fi… -