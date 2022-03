Corvino su Vlahovic: «La madre mi disse che mi stava dando il nuovo Batistuta» (Di martedì 1 marzo 2022) L’ex d.s. della Fiorentina Corvino ha raccontato l’acquisto del giovane Vlahovic In una intervista a La Stampa, Pantaleo Corvino ha parlato di Dusan Vlahovic. LE PAROLE – «Era minorenne e non poteva essere tesserato, ma la Fiorentina si fidò di me. La madre sorrise e mi disse: ‘Le do il nuovo Batistuta’. Risposi: ‘Mi basta il nuovo Toni’. Lo volevano Arsenal, Borussia Dortmund, Juventus e Atalanta, ma invitai la famiglia a Firenze e lo presi per 1,5 milioni di euro. Qualcuno disse che era caro… Ha voglia di migliorare e con Allegri finirà il percorso di crescita. I fischi del Franchi? Firenze ama e il calcio è sentimento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) L’ex d.s. della Fiorentinaha raccontato l’acquisto del giovaneIn una intervista a La Stampa, Pantaleoha parlato di Dusan. LE PAROLE – «Era minorenne e non poteva essere tesserato, ma la Fiorentina si fidò di me. Lasorrise e mi: ‘Le do il’. Risposi: ‘Mi basta ilToni’. Lo volevano Arsenal, Borussia Dortmund, Juventus e Atalanta, ma invitai la famiglia a Firenze e lo presi per 1,5 milioni di euro. Qualcunoche era caro… Ha voglia di migliorare e con Allegri finirà il percorso di crescita. I fischi del Franchi? Firenze ama e il calcio è sentimento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

