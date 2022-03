“Coppia aperta quasi spalancata”, sabato 5 marzo alle 21 al Padovani di Montalto (Di martedì 1 marzo 2022) Montalto – Continuano gli spettacoli di prosa al teatro comunale Lea Padovani. sabato 5 marzo, alle ore 21:00, Chiara Francini e Alessandro Federico in “Coppia aperta quasi spalancata”. Uno spettacolo scritto da Dario Fo e Franca Rame; regia di Alessandro Tedeschi. Sinossi “Prima regola: perché la Coppia aperta funzioni deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché…se la Coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!” L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro sopravvivenza tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022)– Continuano gli spettacoli di prosa al teatro comunale Leaore 21:00, Chiara Francini e Alessandro Federico in “”. Uno spettacolo scritto da Dario Fo e Franca Rame; regia di Alessandro Tedeschi. Sinossi “Prima regola: perché lafunzioni deve essereda una parte sola, quella del maschio! Perché…se lada tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!” L’energica Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro sopravvivenza tra le mura domestiche. Pur di continuare a stare vicino ...

