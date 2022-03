Coppa Italia, le probabili formazioni di Milan Inter (Di martedì 1 marzo 2022) Ecco le probabili formazioni della semifinale di andata di Coppa Italia tra Inter e Milan Questa sera Inter e Milan si affronteranno nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia. Ecco le probabili formazioni: Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Messias, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Ecco ledella semifinale di andata ditraQuesta serasi affronteranno nella gara di andata della semifinale di. Ecco le(4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Messias, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi L'articolo proviene da Calcio News 24.

