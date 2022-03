Coppa Italia | i convocati della Fiorentina per il match contro la Juventus

(Di martedì 1 marzo 2022) Laha diramato la lista deiper ildilaLaha diramato la lista deidi Vincenzono per illa, in programma domani sera e valido per la semifinale di andata di. Ecco la lista:?I Viola per #??Powered by Tomket Tires #ForzaViola ? #pic.twitter.com/1Q6eIDM9EP— ACF(@acf) March 1, ...

Ascolta la versione audio dell'articolo La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match dicontro la Juventus La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per il match contro la Juventus, in programma domani sera e valido per la semifinale di andata di ...Commenta per primo L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per l'andata della semifinale di domani dicontro la Juventus. Ecco la lista completa: Portieri: Terracciano Rosati, Dragowski. Difensori: Milenkovic, Terzic, Nastasic, Odriozola, Biraghi, Igor, Venuti. Centrocampisti: Torreira, ...FIRENZE - "Non è una gara come le altre". La Fiorentina ha scelto questo claim per lanciare la vendita dei biglietti per la sfida alla Juventus, semifinale d'andata di Coppa Italia, che segnerà anche ...Tutti i titolari a disposizione nella Fiorentina. Fiorentina, i convocati per la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. La Fiorentina poca fa ha diramato ufficialmente i convocati per la sfida ...