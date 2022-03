Coppa Italia, convocati Juventus: tante assenze e tanti giovani (Di martedì 1 marzo 2022) Ecco i convocati della Juventus di Max Allegri per la semifinale di andata di Coppa Italia La Juventus affronterà la Fiorentina nelle semifinali di Coppa Italia. Nella semifinale di andata i bianconeri dovranno fare i conti con l’emergenza infortuni: 9 assenti. Per questo Max Allegri ha optato per convocare molti giovani dell’Under 23. Ecco di seguito la lista: ? ??? #??????????????????????? ????? ????? ??? Backed by @bitgetglobal #FiorentinaJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/tsnmrRsQR2— JuventusFC (@Juventusfcen) March 1, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) Ecco idelladi Max Allegri per la semifinale di andata diLaaffronterà la Fiorentina nelle semifinali di. Nella semifinale di andata i bianconeri dovranno fare i conti con l’emergenza infortuni: 9 assenti. Per questo Max Allegri ha optato per convocare moltidell’Under 23. Ecco di seguito la lista: ? ??? #??????????????????????? ????? ????? ??? Backed by @bitgetglobal #FiorentinaJuve #ForzaJuve pic.twitter.com/tsnmrRsQR2—FC (@fcen) March 1, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

