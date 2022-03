Convoglio russo di più di 60 km verso Kiev: la situazione in Ucraina dopo il primo giorno di negoziati (Di martedì 1 marzo 2022) Ieri mattina Ucraina e Russia si sono sedute al tavolo per cominciare la prima giornata di negoziati, ma nelle ore seguenti la guerra è andata avanti. Nelle ultime ore si è saputo che, secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, un enorme Convoglio di oltre 60 km di veicoli militari russi avanza lungo le strade a nord-ovest di Kiev. Convoglio russo di più di 60 km verso Kiev La notizia della mattinata di questo sesto giorno di combattimenti, sono i 60 chilometri di Convoglio che viaggiano verso la capitale: sono centinaia di carri armati, artiglieria trainata, veicoli blindati e logistici. Nella notte ci sarebbero stati ancora bombardamenti sempre nella zona della capitale. Intanto il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 marzo 2022) Ieri mattinae Russia si sono sedute al tavolo per cominciare la prima giornata di, ma nelle ore seguenti la guerra è andata avanti. Nelle ultime ore si è saputo che, secondo nuove immagini satellitari diffuse da Maxar, un enormedi oltre 60 km di veicoli militari russi avanza lungo le strade a nord-ovest didi più di 60 kmLa notizia della mattinata di questo sestodi combattimenti, sono i 60 chilometri diche viaggianola capitale: sono centinaia di carri armati, artiglieria trainata, veicoli blindati e logistici. Nella notte ci sarebbero stati ancora bombardamenti sempre nella zona della capitale. Intanto il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il convoglio di mezzi militari russi alle porte della capitale ucraina Kiev è ora lungo oltre 60 chilometri, second… - fanpage : #UkraineRussiaWar Un impressionante convoglio militare russo lungo 60 Km si appresta a entrare a Kiev: l'obiettivo… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le immagini dell'imponente convoglio russo provengono dai satelliti della Maxar Technologies e oltre a d… - Edoardoc24595 : RT @FmMosca: Il convoglio militare russo che procede verso Kiev è lungo 65 km. STIAMONE FUORI Non è la nostra guerra e la Russia non è il V… - manuel_y_jesus_ : RT @FmMosca: Il convoglio militare russo che procede verso Kiev è lungo 65 km. STIAMONE FUORI Non è la nostra guerra e la Russia non è il V… -