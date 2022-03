Convocati Milan | riecco Lazetic | il serbo partirà dalla panchina

(Di martedì 1 marzo 2022) Markotorna finalmente tra idi Pioli per la gara di questa sera trae Inter: ilparteIlritrova finalmente Marko. Il giovane centravanti, arrivato a gennaioStella Rossa, è stato convocato da Pioli per la semifinale di Coppa Italia di questa sera contro l’Inter. Per il #derby di questa sera torna a disposizione nel #Marko #. L'attaccanteè stato convocato e.#Inter (? @ac) pic.twitter.com/xAKT2BTQiD— Davide Lusinga (@DavideLusinga) March 1, 2022 Ilsi ...

Advertising

CalcioNews24 : #Milan, riecco #Lazetic: con l'#Inter parte dalla panchina ?? - cielorossonero : RT @Milannews24_com: #Milan #Inter, #Lazetic torna tra i convocati di #Pioli - gilnar76 : #Milan Inter, Lazetic torna tra i convocati di Pioli #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Milan #Inter, #Lazetic torna tra i convocati di #Pioli - infoitsport : Anguissa tra i convocati per il Milan? Spalletti ci spera, domani la Tac decisiva: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Milan

Ascolta la versione audio dell'articolo Marko Lazetic torna finalmente tra idi Pioli per la gara di questa sera trae Inter: il serbo parte dalla panchina Ilritrova finalmente Marko Lazetic. Il giovane centravanti, arrivato a gennaio dalla Stella Rossa, ...Fiorentina - Juventus è alle porte e Massimiliano Allegri ha appena comunicato iper la semifinale di Coppa Italia. Decisione a sorpresaStasera tocca ae Inter, poi sarà il turno di Fiorentina e Juventus. Massimiliano Allegri è pronto a sfidare i rivali toscani con ...Marko Lazetic torna finalmente tra i convocati di Pioli per la gara di questa sera tra Milan e Inter: il serbo parte dalla panchina Il Milan ritrova finalmente Marko Lazetic. Il giovane centravanti, ...Milan-Inter, dove vedere in streaming e in diretta tv, il Derby di andata di Coppa Italia in programma martedì 1 marzo dalle 21 ...