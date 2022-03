"Controllata a vista da due guardie del corpo". Orrore in clinica, le ultima voci su Charlene di Monaco (Di martedì 1 marzo 2022) Charlene di Monaco è ricoverata ormai da mesi in una clinica specializzata della Svizzera, anche se quali siano le sue reali condizioni rimane sempre un mistero, al pari della “malattia” che l'avrebbe colpita dopo essere tornata dal Sudafrica. Di certo c'è che la principessa si trova in un luogo extra lusso, lontana da occhi indiscreti, soprattutto da quelli dei paparazzi. Secondo le ultime indiscrezioni, Charlene starebbe vivendo completamente isolata, anche dagli altri pazienti della clinica che tra l'altro costa al principe Alberto circa 18mila euro al giorno. La scelta di vivere isolata sarebbe da ricondurre alla principessa, che così si sentirebbe protetta e rassicurata. D'altronde fin dall'inizio il marito ha sempre dichiarato che sua moglie aveva bisogno di tranquillità e serenità per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022)diè ricoverata ormai da mesi in unaspecializzata della Svizzera, anche se quali siano le sue reali condizioni rimane sempre un mistero, al pari della “malattia” che l'avrebbe colpita dopo essere tornata dal Sudafrica. Di certo c'è che la principessa si trova in un luogo extra lusso, lontana da occhi indiscreti, soprattutto da quelli dei paparazzi. Secondo le ultime indiscrezioni,starebbe vivendo completamente isolata, anche dagli altri pazienti dellache tra l'altro costa al principe Alberto circa 18mila euro al giorno. La scelta di vivere isolata sarebbe da ricondurre alla principessa, che così si sentirebbe protetta e rassicurata. D'altronde fin dall'inizio il marito ha sempre dichiarato che sua moglie aveva bisogno di tranquillità e serenità per ...

Advertising

maurogab1 : RT @drugo56873141: @ridniphoto se vuoi ti spiego il mio punto di vista. io non sono contro il vaccino in sè, ma ho il dubbio, ormai certezz… - alessandro1846 : RT @drugo56873141: @ridniphoto se vuoi ti spiego il mio punto di vista. io non sono contro il vaccino in sè, ma ho il dubbio, ormai certezz… - Peonia249 : RT @drugo56873141: @ridniphoto se vuoi ti spiego il mio punto di vista. io non sono contro il vaccino in sè, ma ho il dubbio, ormai certezz… - PiranSim : RT @drugo56873141: @ridniphoto se vuoi ti spiego il mio punto di vista. io non sono contro il vaccino in sè, ma ho il dubbio, ormai certezz… - drugo56873141 : @ridniphoto se vuoi ti spiego il mio punto di vista. io non sono contro il vaccino in sè, ma ho il dubbio, ormai ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Controllata vista Charlene di Monaco "controllata a vista da due guardie del corpo": orrore in clinica, le ultime voci Charlene di Monaco è ricoverata ormai da mesi in una clinica specializzata della Svizzera, anche se quali siano le sue reali condizioni rimane sempre un mistero, al pari della 'malattia' che l'avrebbe ...

Jaguar Land Rover: sospende consegne veicoli in Russia La casa automobilistica britannica Jaguar Land Rover, controllata dall'indiana Tata Motors, ha sospeso le consegne di veicoli in Russia, in scia alle ... da un punto di vista diplomatico e finanziario", ...

Borsa: rally Mediaset Espana(+4,7%), Mfe pronta a dare numeri 2021 Borsa Italiana Pnrr, Carlino (Corte dei Conti): "Controlli esterni e interni e cultura legalità fondamentali" Martedì, 1 marzo 2022 Home > aiTv > Pnrr, Carlino (Corte dei Conti): "Controlli esterni e interni e cultura legalità fondamentali" (Agenzia Vista) Roma, 1 marzo 2022 "Spendere bene e nel rispetto dell ...

Brasile, Pelé lascia l'ospedale: ''Condizioni stabili'' La degenza del mito brasiliano è durata più del previsto perché i medici avevano scoperto un'infezione delle vie urinarie otto giorni dopo il suo ricovero, ma lunedì hanno detto che il problema è ...

Charlene di Monaco è ricoverata ormai da mesi in una clinica specializzata della Svizzera, anche se quali siano le sue reali condizioni rimane sempre un mistero, al pari della 'malattia' che l'avrebbe ...La casa automobilistica britannica Jaguar Land Rover,dall'indiana Tata Motors, ha sospeso le consegne di veicoli in Russia, in scia alle ... da un punto didiplomatico e finanziario", ...Martedì, 1 marzo 2022 Home > aiTv > Pnrr, Carlino (Corte dei Conti): "Controlli esterni e interni e cultura legalità fondamentali" (Agenzia Vista) Roma, 1 marzo 2022 "Spendere bene e nel rispetto dell ...La degenza del mito brasiliano è durata più del previsto perché i medici avevano scoperto un'infezione delle vie urinarie otto giorni dopo il suo ricovero, ma lunedì hanno detto che il problema è ...