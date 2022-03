Contagi e morti | cosa è cambiato in una sola settimana | bollettino | il segnale anti-Green Pass

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Continua a migliorare la situazione epidemiologica dell'Italia, d'altronde anche il premier Mario Draghi ha confermato che lo stato di emergenza in scadenza il prossimo 31 marzo non verrà rinnovato. Sta quindi per iniziare una nuova fase della pandemia, quella della convivenza con il virus resa possibile dall'alto tasso di persone vaccinate o guarite. Ildi oggi, martedì 1 marzo, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 46.631ati, 73.607 guariti e 233a fronte di 530.858 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato all'8,8% (-0,3 rispetto a ieri). Il miglioramento è visibile soprattutto dal confronto con i numeri di martedì scorso, quando erano stati registrati 60.029ati e 322con un tasso di positività al 9,9%. Per quanto ...