Contagi di oggi: il bollettino del 1 marzo 2022 (Di martedì 1 marzo 2022) Contagi di oggi in Italia: appuntamento quotidiano con il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di oggi, 01 marzo 2022, aggiornati alle 23:59 di ieri, i Contagi da Covid-19 in Italia sono 46.631 mentre 233 sono i decessi. Durante il corso della giornata sono stati effettuati 530.858 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari all’ 8,8%. Sono 134.149.819 le dosi di vaccino somministrate in totale mentre 73.607 sono i guariti. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 1 marzo 2022)diin Italia: appuntamento quotidiano con ildella Protezione Civile e del Ministero della Salute. Stando ai dati di, 01, aggiornati alle 23:59 di ieri, ida Covid-19 in Italia sono 46.631 mentre 233 sono i decessi. Durante il corso della giornata sono stati effettuati 530.858 tamponi, tra molecolari e antigenici, che fanno rilevare un tasso di positività pari all’ 8,8%. Sono 134.149.819 le dosi di vaccino somministrate in totale mentre 73.607 sono i guariti. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

AlexBazzaro : Ma i contagi delle manifestazioni per l’Ucraina? Ah, dite che il virus oggi non fa più danni. Allora perché c’è a… - nzingaretti : Due anni fa i primi contagi da Covid in Italia. Oggi la Lega manda sotto il Governo sul Green Pass. Ricordo che… - Adnkronos : Covid in #Ucraina, contagi a rischio risalita. #ultimora - telodogratis : Covid oggi Piemonte, 2.100 contagi e 17 morti: bollettino 1 marzo - telodogratis : Covid oggi Italia, 46.631 contagi e 233 morti: bollettino 1 marzo -