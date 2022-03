Conferenza stampa Fiorentina-Juventus, Allegri: «» (Di martedì 1 marzo 2022) Domani sera, alle ore 21:00, la Juventus sfiderà la Fiorentina all’“A. Franchi” nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia: oggi il tecnico dei bianconeri Max Allegri ha parlato in Conferenza stampa. Arbitro della gara, che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Conferenza stampa Fiorentina-Juventus, Allegri: «Vlahovi? al Franchi? Credo nell’intelligenza dei tifosi fiorentini» Il mister toscano ha esordito descrivendo la forza della Fiorentina e parlando del rapporto fra Vlahovi? e Firenze, città da cui si è appena congedato per approdare alla Juve: «Idee nuove per domani? No, abbiamo qualche ragazzo pronto a giocare. È un bel test per noi, ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 1 marzo 2022) Domani sera, alle ore 21:00, lasfiderà laall’“A. Franchi” nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia: oggi il tecnico dei bianconeri Maxha parlato in. Arbitro della gara, che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.: «Vlahovi? al Franchi? Credo nell’intelligenza dei tifosi fiorentini» Il mister toscano ha esordito descrivendo la forza dellae parlando del rapporto fra Vlahovi? e Firenze, città da cui si è appena congedato per approdare alla Juve: «Idee nuove per domani? No, abbiamo qualche ragazzo pronto a giocare. È un bel test per noi, ...

