Conferenza stampa Allegri: «Vlahovic è riconoscente alla Fiorentina»

L'allenatore della Juventus Max Allegri ha parlato alla vigilia dell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Di seguito un estratto delle sue risposte ai media. 

LA FORMAZIONE – «Vediamo quelli che ho a disposizione, poi ho 3/4 ragazzi pronti a giocare. E' un bel test per noi, a Firenze è sempre bello giocare. E' un passaggio che si gioca su due partite, conta il gol in trasferta quindi sarà importante farlo». 

Vlahovic – «Per l'intelligenza e la cultura dei tifosi fiorentini, domani sera dovrà essere una serata di calcio. Vlahovic è riconoscente alla Fiorentina. È sempre bello giocare qui. Conterà il gol in trasferta»

