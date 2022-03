Concorso ordinario secondaria: chi non lo supera potrà partecipare al prossimo, eliminata la norma blocca – precari (Di martedì 1 marzo 2022) Concorso ordinario scuola secondaria di cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020 come modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022: in arrivo la prova scritta, primo scoglio da superare in seguito alla semplificazione della procedura prevista dal Decreto Sostegni bis che ha eliminato la prova preselettiva e una delle due prove scritte. Per superare il Concorso è necessario ambire al 70/100 sia nella prova scritta che nella prova orale (e pratica per quelle classi di Concorso che la prevedono. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022)scuoladi cui al DD n. 499 del 21 aprile 2020 come modificato dal Decreto n. 23 del 5 gennaio 2022: in arrivo la prova scritta, primo scoglio dare in seguito alla semplificazione della procedura prevista dal Decreto Sostegni bis che ha eliminato la prova preselettiva e una delle due prove scritte. Perre ilè necessario ambire al 70/100 sia nella prova scritta che nella prova orale (e pratica per quelle classi diche la prevedono. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Il concorso ordinario per la scuola secondaria è in dirittura d’arrivo. A breve tante nuove opportunità per entrare… - orizzontescuola : Scadenze marzo: mobilità, concorso ordinario I e II grado, prove Invalsi, Certificazione Unica - sisascuola : Concorso ordinario secondaria, prove dal 14 marzo al 13 aprile - SISAsindacato : Concorso ordinario secondaria, prove dal 14 marzo al 13 aprile - monicacolaianni : @MiC_Italia volevo sapere se i docenti che partecipano al concorso ordinario e lavorano a scuola con contratto a te… -