Concorso ordinario docenti scuole secondarie Bolzano: prove dal 21 marzo. Il calendario (Di martedì 1 marzo 2022) Le prove di esame inizieranno a partire dal 21 marzo 2022 secondo il calendario firmato dal direttore provinciale scuole il 28 febbraio 2022 e si svolgeranno presso il Centro di formazione professionale "Luigi Einaudi" in via S. Geltrude, n. 3 a Bolzano, nel rispetto del protocollo per lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici, pubblicato nell'apposita sezione.

