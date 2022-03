' Con la guerra rischio nuova Chernobyl' In Ucraina ci sono 15 reattori nucleari

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - marcodimaio : Il parlamento si appresta a fare scelte che fan tremare le coscienze. Ma l'attacco di Putin contro l'Ucraina riport… - paoladegobbi : RT @andrea_tarta: Mia moglie è russa, orgogliosa della propria cultura considera #Putin feccia. Vive con angoscia il momento, ne teme le… - PAOLAMALACRIDA : RT @Gigadesires: Da una grande crisi economica dovuta ad un eccesso di debito, si può uscire solo in 3 modi: - ripagandolo con la crescita… -

Ultime Notizie dalla rete : Con guerra

"Le istituzioni multilaterali create dopo la SecondaMondiale sembrava fossero destinate a ... sicurezza, benessere che le generazioni che ci hanno preceduto avevano ottenutoenormi ...... è un piccolo segno di solidarietài cineasti e tutto il popolo ucraino, rendendo omaggio a una storia cruda e intima ambientata durante ladel Donbass del 2014, in mezzo allo scontro ...In sei in un lettino, in decine seduti tutti vicini, in pigiama. No, non è un centro ricreativo o una festa per bambini, sono le immagini dell'orfanotrofio di Kropyvnytskyi, in Ucraina. L'immagine è s ...Appuntamento dalle ore 20.30 (su Facebook e YouTube di NEVEITALIA), con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Alessandro Genuzio che spiegheranno in che modo il conflitto in corso ...