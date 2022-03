Come Microsoft si sta rendendo protagonista nel contrasto al “wiper” che potrebbe essere usato dalla Russia (Di martedì 1 marzo 2022) Il NY Times ha ricostruito le ultime ore di Microsoft, che si è schierato accanto ai servizi di intelligence statunitensi per cercare di bloccare il malware mai visto in precedenza – che avrebbe una modalità da wiper perché cancellerebbe qualsiasi file, da qualsiasi macchina – che è stato notato esattamente in concomitanza con l’invasione della Russia in Ucraina. Il timore diffuso a Redmond, condiviso anche dalla Casa Bianca, era che questa arma cyber fosse utilizzata Come ulteriore elemento di escalation e non soltanto contro le infrastrutture ucraine, ma anche contro quelle di altri Paesi occidentali. LEGGI ANCHE > Il gruppo hacker sostenuto dalla Russia che ha realizzato un nuovo e potente malware Microsoft contro malware wiper: ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 1 marzo 2022) Il NY Times ha ricostruito le ultime ore di, che si è schierato accanto ai servizi di intelligence statunitensi per cercare di bloccare il malware mai visto in precedenza – che avrebbe una modalità daperché cancellerebbe qualsiasi file, da qualsiasi macchina – che è stato notato esattamente in concomitanza con l’invasione dellain Ucraina. Il timore diffuso a Redmond, condiviso ancheCasa Bianca, era che questa arma cyber fosse utilizzataulteriore elemento di escalation e non soltanto contro le infrastrutture ucraine, ma anche contro quelle di altri Paesi occidentali. LEGGI ANCHE > Il gruppo hacker sostenutoche ha realizzato un nuovo e potente malwarecontro malware: ...

