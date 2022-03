Come aiutare i bambini ucraini malati di cancro sotto le bombe (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre Russia e Ucraina hanno dato il via ai negoziati che, si spera, possano portare a una pace rapida, nelle strade delle città ucraine la gente continua a cercare riparo dai bombardamenti. I neonati sono stati spostati dai reparti di terapia intensiva degli ospedali in veri e propri bunker, mentre per i bambini malati di cancro la situazione è più critica. Vi raccomandiamo... Ucraina: il video dei neonati della terapia intensiva trasferiti in un bunker Circa una dozzina di bambini, accuditi dal personale dell'unità neonatale, sono stati portati nel seminterrato del rifugio, dove è stato improvvi... Lo fa sapere SoleTerre, onlus che da anni si occupa di curare i piccoli pazienti oncologici e, in generale, i ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 1 marzo 2022) Mentre Russia e Ucraina hanno dato il via ai negoziati che, si spera, possano portare a una pace rapida, nelle strade delle città ucraine la gente continua a cercare riparo dai bombardamenti. I neonati sono stati spostati dai reparti di terapia intensiva degli ospedali in veri e propri bunker, mentre per idila situazione è più critica. Vi raccomandiamo... Ucraina: il video dei neonati della terapia intensiva trasferiti in un bunker Circa una dozzina di, accuditi dal personale dell'unità neonatale, sono stati portati nel seminterrato del rifugio, dove è stato improvvi... Lo fa sapere SoleTerre, onlus che da anni si occupa di curare i piccoli pazienti oncologici e, in generale, i ...

Advertising

ilpost : Come aiutare chi è in Ucraina, da qui - lucasofri : Come aiutare chi è in Ucraina, da qui - Avvenire_Nei : La Cei: aiutiamo gli ucraini attraverso la Caritas. Ecco come - arquer12 : RT @Lisa90135765: Leggo di gruppi di sostegno per aiutare il popolo ucraino che nascono spontaneamente...va bene, ok...ma quando avrei volu… - valenti30146835 : RT @Lisa90135765: Leggo di gruppi di sostegno per aiutare il popolo ucraino che nascono spontaneamente...va bene, ok...ma quando avrei volu… -