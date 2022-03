(Di martedì 1 marzo 2022) MILANO (ITALPRESS) – Dodicie altrettanti racconti, molti dei quali hanno per tema proprio lae i danni prodotti dal cambiamento climatico, e che diventeranno, questa primavera, un libro antologia pubblicato da DeA Planeta Libri. E' l'esito del concorso letterario The Source, promosso da Gruppo CAP e realizzato in collaborazione con Libromania, al quale hanno partecipato ben 134o aspiranti tali che si sono misurati con il generecosiddettafiction, filonefantascienza che affronta il grande tema del cambiamento climatico attraverso la narrazione di un mondo futuro che fa drammaticamente i conti con i danni prodotti dall'uomo sull'ambiente.Il progetto The Source ha preso spunto dal podcast omonimo, rilasciato la ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Climate change, la paura della siccità ispira gli scrittori emergenti - - Italpress : Climate change, la paura della siccità ispira gli scrittori emergenti - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Dodici scrittori emergenti e altrettanti racconti, molti dei quali hanno per tema proprio la s… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Climate change, la paura della siccità ispira gli scrittori emergenti -… - G_mak65 : @udogumpel Questa volta il generale inverno non è dalla parte della Russia. Che bella cosa, sto climate change! -

Ultime Notizie dalla rete : Climate change

Il Tempo

Il progetto aperto a tutti per raccontare 'la più grande storia di tutti i tempi': l'umanità che si assicura un futuro migliore. Invia le tue foto entro il 28 aprile, le migliori verranno pubblicate ...I corsi spaziano da cyber security management, che studia i sistemi IT e la loro vulnerabilità, a sustainable management, legato ale all'economia politica di sviluppo sostenibile, e ...Grande successo per The Source, il concorso letterario promosso da Gruppo CAP. A maggio il libro con i racconti vincitori ...MILANO (ITALPRESS) - Dodici scrittori emergenti e altrettanti racconti, molti dei quali hanno per tema proprio la siccità e i danni prodotti dal cambiamen ...