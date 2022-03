Clarissa Selassié delusa da un gieffino | “Mi stavo innamorando”

(Di martedì 1 marzo 2022)ha risposto ai fan e si è sfogata su un fatto accadutole dopo il Gf Vip con un: “Miè uscita dalla casa del Grande Fratello Vip lo scorso 29 novembre, ma di lei si è continuato a parlare: nella casa ci sono ancora concorrenti le sue sorelle Jessica e Lulù, che è in finale. Lei dallo studio ha continuato a seguire le dinamiche della casa, intervenendo spesso contro alcuni concorrenti. Ma si è parlato di lei soprattutto per una liaison nata grazie al reality Mediaset. In particolare la princess ha avuto una storia con il tiktoker Antonio Medugno, prima che entrasse nel loft di Cinecittà, dove si trova attualmente e dove ieri – dopo essere stato salvato per ben due volte dal pubblico al televoto – ha avuto un ...

Advertising

361_magazine : Clarissa e lo sfogo social su un fatto accadutole dopo il Gf Vip con un gieffino: 'Mi stavo innamorando' - 361_magazine : - infoitcultura : Gf Vip, le scuse (pubbliche) di Clarissa Selassié a Katia Ricciarelli - PasqualeMarro : #katiaricciarelli (di nuovo) al veleno contro #ClarissaSelassie “mi ha…” - brividirosa : RT @tlnwithyou: Clarissa Selassie, 19 anni, si mostra finalmente più matura della sorella, 23 anni #jeru -

Ultime Notizie dalla rete : Clarissa Selassié

Gossip News

Durante la quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip , c'è stato la linea della vita di Jessica, la più grande delle principesse etiope, protagoniste con Lulù edella sesta edizione del reality show targato Mediaset. Nel blocco dedicato a Jessica , la ragazza ha parlato della ...Katia Ricciarelli non ha accettato la lettera di scuse scritta per lei daha inviato una lettera di scuse al GF Vip per scusarsi per le parole da lei utilizzate nei confronti di Katia Ricciarelli, ma la cantante lirica non le ha ...