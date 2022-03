Clarissa Selassié | arriva una sorpresa per Jessica? Ecco cosa è emerso FOTO

Leggi su 361magazine

(Di martedì 1 marzo 2022) L’ex gieffinaè tornata sui social rispondendo alle domande dei suoi fan:ha svelato L’ex gieffinaè tornata sui social per rispondere alle domande dei suoi fan. Ieri sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip è andata in onda la sua lettera di scuse scritta per chiedere espressamente scusa al reality show, al conduttore Alfonso Signorini e soprattutto a Katia Ricciarelli. La princess nella scorsa puntata dopo l’eliminazione della cantante lirica nelle stories del suo profilo Instagram ha condiviso vari insulti ed utilizzato alcune frasi infelici rivolte alla gieffina Katia Ricciarelli. Leggi anche –> le iene anticipazioni di mercoledi 2 marzole sue parole L’ex gieffina è stata eliminata dal ...