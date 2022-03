Cindy Crawford e la figlia Kaia Gerber incantano alla Paris Fashion Week (Di martedì 1 marzo 2022) La Paris Fashion Week è appena iniziata e ci ha già regalato moltissime emozioni. Proprio il 28 febbraio infatti, giornata d’apertura, è stato reso omaggio alla creatività e al genio di Virgil Abloh, il giovane stilista venuto a mancare lo scorso novembre. E a tre mesi dalla sua scomparsa, la settimana della moda parigina l’ha ricordato con una sfilata di Off-White, il brand fondato proprio dal talentuoso stilista nel 2013. Vi raccomandiamo... Il look audace (e con pancione in vista) di Rihanna alla Milano Fashion Week E per Spaceship Earth, an ‘Imaginary Experience’, hanno sfilato i nomi più importanti della moda, da Naomi Campbell a Kendall Jenner. A conquistare la passerella (e i nostri ... Leggi su diredonna (Di martedì 1 marzo 2022) Laè appena iniziata e ci ha già regalato moltissime emozioni. Proprio il 28 febbraio infatti, giornata d’apertura, è stato reso omaggiocreatività e al genio di Virgil Abloh, il giovane stilista venuto a mancare lo scorso novembre. E a tre mesi dsua scomparsa, la settimana della moda parigina l’ha ricordato con una sfilata di Off-White, il brand fondato proprio dal talentuoso stilista nel 2013. Vi raccomandiamo... Il look audace (e con pancione in vista) di RihannaMilanoE per Spaceship Earth, an ‘Imaginary Experience’, hanno sfilato i nomi più importanti della moda, da Naomi Campbell a Kendall Jenner. A conquistare la passerella (e i nostri ...

