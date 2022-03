Ciclismo | Viviani | ' Voglio tornare protagonista al Giro Mondiale? Adatto a me'

Advertising

sportal_it : Elia Viviani rimanda il ritiro e punta al Mondiale - ilpodsport : #Ciclismo Uae Tour, a Philipsen la prima tappa. Terzo posto per Viviani #ilpodsport - ansacalciosport : Ciclismo, UAE Tour: prima tappa e maglia a Philipsen. Il corridore belga ha preceduto Bennett e l'azzurro Viviani |… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Viviani

Sportal

: "Ci credo". C'è grande entusiasmo nella mente di Eliaper una stagione tanto attesa che lo vedrà grande protagonista in volata: "Sono tornato perché avevo bisogno di un posto che già ......di quello che è stato per diciotto stagioni uno dei punti di riferimento delitaliano. ... 30 anni, veronese di Isola della Scala, fedelissimo die Ganna, 2 argenti (scratch e Americana)...Il velocista azzurro, tornato all'ex Team Sky, è pronto per la nuova stagione: obiettivi Sanremo, Giro e Mondiale ...Il 2021 di Elia Viviani si è chiuso in crescendo e il 2022 per il veronese ... Sicuramente rimarrò nello sport e nel ciclismo che è da sempre il mio mondo ma non è ancora arrivato il momento di ...