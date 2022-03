Ciclismo | Uci | “Russia e Bielorussia escluse dalle competizioni Vietati anche inni e bandiere”

Leggi su sportface

(Di martedì 1 marzo 2022) La UCI (Unione ciclistica internazionale) bandisceinternazionali le squadre russe e bielorusse. In una nota l’UCI comunica che “Le squadre nazionali russe e bielorusse e/o le selezioni nazionali non sono autorizzate a prendere parte, con effetto immediato, a nessuna manifestazione del Calendario Internazionale UCI. Inoltre lo status di squadra UCI e’ revocato a tutte le squadre di nazionalita’ russa o bielorussa e l’UCI non esaminera’ piu’ alcuna richiesta di status UCI per una squadra di questi due paesi”. L’unione ciclistica internazionale inoltre aggiunge che saranno cancellati tutti gli eventi di tali Nazioni del Calendario Internazionale UCI 2022 e che l’apparizione di tutti gli emblemi, nomi, sigle,legati allae alla Bielosono ...