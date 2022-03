Ciclismo, l’UCI revoca la licenza alle squadre russe e bielorusse. Ciclisti in gara con bandiera neutra (Di martedì 1 marzo 2022) L’Unione Ciclistica Internazionale rompe il silenzio delle ultime ore e, dopo il duro comunicato emesso nella giornata di ieri dal CIO, prende posizione sulla questione guerra in Ucraina annunciando dei provvedimenti molto forti nei confronti di Russia e Bielorussia. La notizia più importante è legata all’esclusione di tutte le squadre nazionali russe e bielorusse e/o le selezioni nazionali (queste ultime in occasione di grandi eventi come Europei o Mondiali) da ogni evento del calendario internazionale UCI, con effetto immediato. “Lo status UCI è ritirato a tutte le squadre di nazionalità russa o bielorussa e l’UCI non prenderà in considerazione ulteriori richieste da squadre di questi due paesi“, come di legge nel comunicato della federazione. Coinvolto direttamente ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) L’Unioneca Internazionale rompe il silenzio delle ultime ore e, dopo il duro comunicato emesso nella giornata di ieri dal CIO, prende posizione sulla questione guerra in Ucraina annunciando dei provvedimenti molto forti nei confronti di Russia e Bielorussia. La notizia più importante è legata all’esclusione di tutte lenazionalie bieloe/o le selezioni nazionali (queste ultime in occasione di grandi eventi come Europei o Mondiali) da ogni evento del calendario internazionale UCI, con effetto immediato. “Lo status UCI è ritirato a tutte ledi nazionalità russa o bielorussa enon prenderà in considerazione ulteriori richieste dadi questi due paesi“, come di legge nel comunicato della federazione. Coinvolto direttamente ...

Advertising

bicitv : L’UCI adotta misure forti per la situazione in Ucraina: squadre russe e bielorusse escluse dal ciclismo - giovioriolo : ????? Fabio #Jakobsen ???? si sta confermando come il miglior velocista in questo inizio di stagione. Già 5 successi p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo l’UCI UCI, RUSSIA E BIELORUSSIA SONO ESCLUSE DAL CICLISMO TUTTOBICIWEB.it