Chirurgia | l’urologia robotica di Artibani sbarca in Sicilia

ROMA (ITALPRESS) – l'urologia robotica cresce in Sicilia. Il Gruppo Tigano, che da anni punta a diventare polo di riferimento per la Chirurgia nazionale, arricchisce il proprio staff dando il benvenuto al professor Walter Artibani, già direttore dell'Unità Operativa Complessa di Urologia del Polo Chirurgico Confortini, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Verona, specialista con esperienza trentennale in urologia funzionale, Chirurgia ricostruttiva e laparoscopica. Artibani sarà nuovo coordinatore scientifico delle attività urologiche che fanno capo alle strutture di Siracusa (Villa Salus), Messina (Casa di Cura Carmona) e Trapani (Casa di cura Sant'Anna), in stretta collaborazione con Antonio Salvaggio (Responsabile Unità Operativa) e Michele Colicchia.

