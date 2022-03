Che Vergogna Signorini, influenza il televoto, “nasconde” le clip e fa battute cattive alle Selassie. Fan in protesta (Di martedì 1 marzo 2022) E’ iniziata una nuova puntata del Gf Vip e subito Signorini ha iniziato a mostrare le sue preferenze per i concorrenti al voto. A televoto aperto infatti ha concentrato l’attenzione su Nathaly e su Antonio, facendo i complimenti ai due per la loro amicizia e mostrando clip strappalacrime della loro intesa. Insomma il conduttore ha anche chiesto alla Caldonazzo se volesse lasciare il grande fratello, replicando al suo diniego: “Ah meno male, altrimenti entravo a sgridarti”. Insomma uscita Katia l’amore del conduttore si è spostato sulle sue adepte ovvero Nathaly e Soleil, quest’ultima da sempre prima del suo cuore. Ma non solo, Signorini ha anche parlate delle famose registrazioni in cui la Caldonazzo avrebbe fatto battute razziste. Basciano continua a convincere con la sua versione, insomma tutto il ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 marzo 2022) E’ iniziata una nuova puntata del Gf Vip e subitoha iniziato a mostrare le sue preferenze per i concorrenti al voto. Aaperto infatti ha concentrato l’attenzione su Nathaly e su Antonio, facendo i complimenti ai due per la loro amicizia e mostrandostrappalacrime della loro intesa. Insomma il conduttore ha anche chiesto alla Caldonazzo se volesse lasciare il grande fratello, replicando al suo diniego: “Ah meno male, altrimenti entravo a sgridarti”. Insomma uscita Katia l’amore del conduttore si è spostato sulle sue adepte ovvero Nathaly e Soleil, quest’ultima da sempre prima del suo cuore. Ma non solo,ha anche parlate delle famose registrazioni in cui la Caldonazzo avrebbe fattorazziste. Basciano continua a convincere con la sua versione, insomma tutto il ...

