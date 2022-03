Charlene di Monaco | altra bastonata | il suo ritorno reso complicato da lei

Leggi su altranotizia

(Di martedì 1 marzo 2022)dista finalmente migliorando e le sue condizioni fisiche stanno via via tornado a regime anche se è ancora presto per definirla guarita. Sembra però che il suoal principato non sarà affatto semplice. La principessa dista lentamente guarendo e le cure che ha intrapin Svizzera stanno dando buoni frutti.però non è ancora rientrata al principato e secondo fonti vicine alla famiglia reale, come riportato dalla rivista Closer, la motivazione è principalmente una.dinotiziadiè ormai ricoverata in una clinica in Svizzera da novembre 2021. La donna è lontana dai suoi due figli e la situazione le comincia a ...