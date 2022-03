Centro storico, alcolici a minorenne: bar chiuso per 15 giorni (Di martedì 1 marzo 2022) Cronaca di Napoli: il Questore ha disposto la chiusura per 15 giorni di un bar del Centro storico per la somministrazione di alcolici a un minore. Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Decumani, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un Leggi su 2anews (Di martedì 1 marzo 2022) Cronaca di Napoli: il Questore ha disposto la chiusura per 15di un bar delper la somministrazione dia un minore. Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Decumani, ha disposto la sospensione per 15dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un

Advertising

SIENANEWS : Al via da aprile il nuovo percorso di raccolta rifiuti nel centro storico di Siena, anche per le utenze non domesti… - GazzettadiSiena : Al via da aprile il nuovo servizio in fase sperimentale - perfectderavin : RT @mocatsuki: non so quanta gente vedrà il tweet ma sono un po' disperata, quindi: qualcuno sa di qualche stanza in affitto per studenti a… - AgathaC1893 : La finestra sul Centro Storico ???? - elevenshearts : RT @mocatsuki: non so quanta gente vedrà il tweet ma sono un po' disperata, quindi: qualcuno sa di qualche stanza in affitto per studenti a… -