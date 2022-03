Catricalà, Garofoli: "Ricordiamo un uomo che ha dato tanto per il Paese" (Di martedì 1 marzo 2022) "Oggi sono qui per ricordare un uomo che ha dato tanto per il Paese e che ha saputo rappresentare al meglio le istituzioni. Era un uomo sobrio che non ha mai nascosto l'ironia nel suo lavoro mostrando ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) "Oggi sono qui per ricordare unche haper ile che ha saputo rappresentare al meglio le istituzioni. Era unsobrio che non ha mai nascosto l'ironia nel suo lavoro mostrando ...

