Casilino | sanzioni a esercizi commerciali durante controlli

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma – Continua l’azione di contrasto con servizi straordinari mirati di controllo del territorio in zonaad Alto Impatto Distrettuali effettuati dagli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, con l’ausilio delle Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dell’Unità Cinofila della Questura e con la collaborazione del personale S.I.A.N. dell’Usl Roma 2. Nel corso dell’attività sono stati eseguitiamministrativi presso alcune attività situate nella zona di Lunghezza e Torre Angela. A Lunghezza, in un minimarket a seguito di ispezione è stato richiesto il provvedimento di chiusura temporanea per gravi carenze igienico sanitarie. E’ stata rilevata anche la mancata esposizione dei prezzi su alcuni dei prodotti alimentari destinati alla vendita al ...