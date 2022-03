Leggi su chenews

(Di martedì 1 marzo 2022) Laè una novità introdotta dal governo italiano per garantire aiunder 35 delle agevolazioni. Eccoottenerla. L’esecutivo ha varato una nuova agevolazione perdai 18 ai 35 anni. Lain questione consente ai ragazzi dei privilegi per diversi beni e servizi. Scopriamo qualcosa in più e vediamoottenerla e cosa è possibile farci. In questi mesi di grande difficoltà economica e sociale per i, il Dipartimento per le Politicheli e il Servizio Civile Universale ha messo in vigore la. Questa è uno strumento ...