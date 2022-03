Caro carburanti, a Civitavecchia 40 imprese chiedono tariffe più alte per i servizi di trasporto (Di martedì 1 marzo 2022) Civitavecchia – Rivedere le tariffe dei servizi di trasporto legati al Porto di Civitavecchia pena la sospensione dei servizi di autotrasporto. E’ la richiesta di quaranta imprese dell’autotrasporto operanti nello scalo portuale di Civitavecchia sottoscritta in un documento unitario nel quale si chiede appunto “una revisione delle tariffe, a fronte degli insostenibili aumenti del costo del gasolio che impediscono alle imprese di ricavare utili dai servizi svolti“. Nel documento gli autotrasportatori concedono una settimana di tempo ai propri clienti per rispondere, dopodiché il servizio di autotrasporto sarà sospeso. “Questo documento ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022)– Rivedere ledeidilegati al Porto dipena la sospensione deidi auto. E’ la richiesta di quarantadell’autooperanti nello scalo portuale disottoscritta in un documento unitario nel quale si chiede appunto “una revisione delle, a fronte degli insostenibili aumenti del costo del gasolio che impediscono alledi ricavare utili daisvolti“. Nel documento gli autotrasportatori concedono una settimana di tempo ai propri clienti per rispondere, dopodiché ilo di autosarà sospeso. “Questo documento ...

