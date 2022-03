Caro bollette, il Sindaco di Fiumicino: “La Regione ascolti i Consorzi di Bonifica” (Di martedì 1 marzo 2022) Fiumicino – “Faccio mio l’appello che Anbi Lazio, l’associazione dei Consorzi di Bonifica ed irrigazione del Lazio, ha rivolto alla Regione Lazio perché si alleggerisca il peso dell’aumento dei costi energetici (leggi qui)”. A parlare è Esterino Montino, Sindaco di Fiumicino, che continua: “L’assessorato all’Agricoltura e la Regione accolgano la richiesta dei Consorzi di un sostegno per affrontare l’incremento delle spese energetiche che può davvero essere letale, in termini di sopravvivenza, per le aziende agricole del nostro territorio e più in generale della nostra Regione”. “Tutelare il reddito e le imprese significa tutelare anche le famiglie e l’occupazione – prosegue Montino -. Lo sforzo che stiamo portando avanti con gli ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 marzo 2022)– “Faccio mio l’appello che Anbi Lazio, l’associazione deidied irrigazione del Lazio, ha rivolto allaLazio perché si alleggerisca il peso dell’aumento dei costi energetici (leggi qui)”. A parlare è Esterino Montino,di, che continua: “L’assessorato all’Agricoltura e laaccolgano la richiesta deidi un sostegno per affrontare l’incremento delle spese energetiche che può davvero essere letale, in termini di sopravvivenza, per le aziende agricole del nostro territorio e più in generale della nostra”. “Tutelare il reddito e le imprese significa tutelare anche le famiglie e l’occupazione – prosegue Montino -. Lo sforzo che stiamo portando avanti con gli ...

NicolaPorro : Come ovviare al caro bollette e importare meno gas dalla Russia? Ecco l’ideona della Gabanelli... ?? - fabiorampelli : - Crisi Russia-Ucraina - Caro bollette - Crisi economica - Pandemia e post pandemia. Ma no, per il segretario del… - marattin : Questa mattina in diretta a Rai Isoradio: il caro-bollette, l’inflazione, la riforma fiscale e le risposte in diret… - ilfaroonline : Caro bollette, il Sindaco di Fiumicino: “La Regione ascolti i Consorzi di Bonifica” - gazzettadilucca : Caro energia, Fantozzi (FdI): 'Gli interventi nazionali di contenimento dei costi delle bollette sono insufficienti' -