Carfagna | Sicilia prima beneficiaria quota Sud Pnrr

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ladegli investimenti derivati dallaSud dele questo "è un segnale di speranza". Così la ministra per il Sud e la coesione sociale Marache con un videomessaggio è intervenuta all'incontro organizzato da Cisl Siclia sul rilancio economico, produttivo e sociale dell'Isola. "Per le infrastrutture - il sistema ferroviario, le navi, la gestione delle risorse idriche, i porti, le aree interne, la qualità dell'abitare - arriveranno 3 miliardi e mezzo in 5 anni. Ma non solo, sononi - aggiunge la ministra - alcuni dei principali progetti immediatamente cantierabili che abbiamo finanziato la settimana scorsa, con un anticipo di 6 miliardi e 300 milioni del Fondo sviluppo e coesione"."Stiamo restituendo ai ...

Advertising

ilSicilia : #Economia #MaraCarfagna Porti, Carfagna: “Sicilia sarà primo hub logistico del Mediterraneo” - siciliammare : Porti, Carfagna: “Sicilia sarà primo hub logistico del Mediterraneo” -

Ultime Notizie dalla rete : Carfagna Sicilia

ilSicilia.it

... oltre al segretario uscente della CislSebastiano Cappuccio e al leader nazionale Sbarra, la vicepresidente del parlamento Ue Pina Picierno, la ministra per il Sud Mara, il ...... laha bisogno di 'una governance concertata delle risorse e dei progetti del Pnrr'. '...e sociali - dalla vicepresidente del parlamento Ue Pina Picierno alla ministra per il Sud Mara,...Pnrr, Fondi Ue, investimenti, lavoro, semplificazione. Sono le direttrici del dibattito a più voci che, al congresso regionale Cisl ...«Ci sono solidi elementi di speranza per il Mezzogiorno e in particolare per la Sicilia, il primo è legato ad un dato in realtà molto semplice: la vostra regione è la prima beneficiaria degli investim ...