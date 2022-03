Carceri, il giudice scelto per guidare il Dap scrive a Cartabia: “Mie frasi equivocate”. Maria Falcone: “Attenuare 41bis? Segnale pericoloso” (Di martedì 1 marzo 2022) Il giudice scelto per fare il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria scrive alla ministra della giustizia. Una missiva in cui Carlo Renoldi si dispiace per le “polemiche che hanno accompagnato la pubblicazione di alcune frasi fraintese ed estrapolate da un incontro tenutosi nel 2020?. Il riferimento è a quanto pubblicato da Fatto Quotidiano e relativo a un convegno sul carcere organizzato a Firenze il 29 luglio 2020: il giudice sosteneva i provvedimenti “epocali” della Consulta “che hanno riscritto importanti settori dell’ordinamento penitenziario” e si congratulava per la sentenza che apriva ai permessi premio per mafiosi ergastolani che non collaborano, perché “ha minato alle fondamenta i dispositivi di presunzione di pericolosità sociale che sono incentrati sull’articolo 4-bis ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Ilper fare il capo del Dipartimento amministrazione penitenziariaalla ministra della giustizia. Una missiva in cui Carlo Renoldi si dispiace per le “polemiche che hanno accompagnato la pubblicazione di alcunefraintese ed estrapolate da un incontro tenutosi nel 2020?. Il riferimento è a quanto pubblicato da Fatto Quotidiano e relativo a un convegno sul carcere organizzato a Firenze il 29 luglio 2020: ilsosteneva i provvedimenti “epocali” della Consulta “che hanno riscritto importanti settori dell’ordinamento penitenziario” e si congratulava per la sentenza che apriva ai permessi premio per mafiosi ergastolani che non collaborano, perché “ha minato alle fondamenta i dispositivi di presunzione di pericolosità sociale che sono incentrati sull’articolo 4-bis ...

Advertising

MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Carceri, il giudice scelto per guidare il Dap scrive a Cartabia: “Mie frasi equivocate”. Maria Falcone: “Attenuare 41b… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Carceri, il giudice scelto per guidare il Dap scrive a Cartabia: “Mie frasi equivocate”. Maria Falcone: “Attenuare 41b… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Carceri, il giudice scelto per guidare il Dap scrive a Cartabia: “Mie frasi equivocate”. Maria Falcone: “Attenuare 41b… - fattoquotidiano : Carceri, il giudice scelto per guidare il Dap scrive a Cartabia: “Mie frasi equivocate”. Maria Falcone: “Attenuare… - RussoMu : RT @Etruria72: Carceri, la maggioranza si spacca sul giudice scelto da Cartabia per guidare il Dap. I 5 stelle: “Vuole allentare le regole… -