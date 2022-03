(Di martedì 1 marzo 2022) Un altro drammatico incidente a Catania. E un’altra vittima della strada coinvolta in unainnescata da un mezzo a. Dopo l’incidente di venerdì 25 febbraio che ha visto coinvolta un’ambulanza, ecco l’incidente con una gazzella dei. L’incidente è avvenuto ieri sera, domenica 27 febbraio, attorno alle ore 23. La vittima èMineo, di 25. Nello ssono rimasti feriti due militari dell’Arma, uno dei quali è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco, entrambi medicati all’ospedale Garibaldi Centro, e una 20enne passeggera dello scooter, guidato dalla vittima, che adesso è ricoverata all’ospedale San Marco e non sarebbe in pericolo di vita. Una 24enne, che si trovava alla guida della Smart, è stata condotta al ...

Advertising

domenicosabell1 : Carambola mortale, contro l'auto dei carabinieri a sirene spiegate: Alessandro muore a 25 anni - infoitinterno : Carambola mortale, contro l'auto dei carabinieri a sirene spiegate: Alessandro muore a 25 anni - RPezzucchi : Carambola mortale, contro l'auto dei carabinieri a sirene spiegate: Alessandro muore a 25 anni - leggoit : #Catania Carambola mortale, contro l'auto dei carabinieri a sirene spiegate: Alessandro muore a 25 anni - infoitinterno : Carambola mortale nella notte, è un giovane la vittima dell'incidente -

Ultime Notizie dalla rete : Carambola mortale

leggo.it

Un altro drammatico incidente a Catania . E un'altra vittima della strada coinvolta in unainnescata da un mezzo a sirene spiegate . Dopo l'incidente di venerdì 25 febbraio che ha visto coinvolta un'ambulanza, ecco l'incidente con una gazzella dei carabinieri . L'incidente è ...Nell'incidente c'è stato anche un altro ferito, ma poteva andare anche peggio perché laha coinvolto cinque autovetture. In base alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine, S. F. è ...Un altro drammatico incidente a Catania. E un'altra vittima della strada coinvolta in una carambola innescata da un mezzo a sirene spiegate. Dopo l'incidente di venerdì ...CATANIA. Un fine settimana devastante. Ed un inizio non certamente meno sconfortante. Le strade della provincia etnea sono diventate, nelle ultime ore, teatro di scenari sanguinari e per i quali lo sg ...