CAPAREZZA è il secondo grande ospite musicale del Festival di Majano Live Sabato 13 agosto 2022

Leggi su udine20

(Di martedì 1 marzo 2022) Dopo l’annuncio dei giorni scorsi del concerto della star del rap italiano Marracash, ildiaggiunge un altro pezzo da novanta al calendariodella sua 62° edizione.13a scatenare il pubblico delsarà, rapper, cantautore, intellettuale, performer dillo assoluto, artista eclettico fra i più amati dal pubblico italiano. Per la prima volta sul palco di, il “Capa” sarà protagonista dell’unico concerto in Friuli Venezia Giulia del suo tour “Exuvia Estate”. I biglietti per l’evento, organizzato da Pro, in collaborazione con Azalea.it, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, sono in vendita sul ...