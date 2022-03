Caos è il nuovo album di Fabri Fibra dopo Fenomeno | tutti i dettagli

(Di martedì 1 marzo 2022) Ildiha un nome è una data. L’annuncio arriva dazio Tarducci – questo il nome di battesimo – sui social, da un profilo Instagram completamente ripulito dai vecchi post e senza preavviso. Ildi, ildi, sarà fuori il 18 marzo 2022. Il rapper di Senigallia ha postato l’annuncio sui social, senza aggiungere altri. In allegato troviamo una foto che lo ritrae di spalle, su una spiaggia. Nient’altro. I fan non aspettavano altro, proprio perché Tarducci ha ripulito il suo account negli ultimi giorni. Questo è ciò che fanno gli artisti quando ...

FabriFibra : Caos, il mio nuovo album, fuori il 18.03.2022 - DanieleNigri : RT @FabriFibra: Caos, il mio nuovo album, fuori il 18.03.2022 - calle_alice : RT @FabriFibra: Caos, il mio nuovo album, fuori il 18.03.2022 - TicketOneIT : ??L’uscita del nuovo album “CAOS” darà l’occasione a @FabriFibra di tornare finalmente sul palco! ?? ??Biglietti in… - TimberTyrell : RT @FabriFibra: Caos, il mio nuovo album, fuori il 18.03.2022 -

