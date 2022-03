Cannes 2022 vieta l'accesso al festival alle delegazioni russe (Di martedì 1 marzo 2022) Il festival di Cannes ha annunciato che nell'edizione 2022 sarà vietato l'accesso alle delegazioni russe e a chi ha dei legami con il governo russo. Cannes 2022 vieterà l'accesso al festival di delegazioni russe o persone con qualche tipo di collegamento al governo russo. L'edizione numero 75 dello storico appuntamento cinematografico si svolgerà dal 17 al 28 maggio e un comunicato ufficiale ha chiarito in che modo verrà affrontata la delicata situazione politica attualmente in corso. Il comunicato del festival di Cannes annuncia: "Mentre il mondo è stato colpito da una pesante crisi in cui una parte dell'Europa si ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022) Ildiha annunciato che nell'edizionesaràto l'e a chi ha dei legami con il governo russo.vieterà l'aldio persone con qualche tipo di collegamento al governo russo. L'edizione numero 75 dello storico appuntamento cinematografico si svolgerà dal 17 al 28 maggio e un comunicato ufficiale ha chiarito in che modo verrà affrontata la delicata situazione politica attualmente in corso. Il comunicato deldiannuncia: "Mentre il mondo è stato colpito da una pesante crisi in cui una parte dell'Europa si ...

