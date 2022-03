Campania, arrivato il Novavax: ecco chi può fare il vaccino (Di martedì 1 marzo 2022) Da oggi al via le prime iniezioni con il Novavax. Il vaccino può convincere gli indecisi perché diverso da quelli a mRna come Pfizer e Moderna attualmente in uso Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 marzo 2022) Da oggi al via le prime iniezioni con il. Ilpuò convincere gli indecisi perché diverso da quelli a mRna come Pfizer e Moderna attualmente in uso

Advertising

brunamar14 : RT @Trovatelli4000: Lui è ???????? un tesorino di circa 2 anni, di taglia media, per il quale una volontaria ci ha chiesto una mano per cercar… - ArnaudCourtois7 : RT @Trovatelli4000: Lui è ???????? un tesorino di circa 2 anni, di taglia media, per il quale una volontaria ci ha chiesto una mano per cercar… - SandraCeradini : RT @Trovatelli4000: Lui è ???????? un tesorino di circa 2 anni, di taglia media, per il quale una volontaria ci ha chiesto una mano per cercar… - MalagniniNico : RT @Trovatelli4000: Lui è ???????? un tesorino di circa 2 anni, di taglia media, per il quale una volontaria ci ha chiesto una mano per cercar… - GINA32451015 : RT @Trovatelli4000: Lui è ???????? un tesorino di circa 2 anni, di taglia media, per il quale una volontaria ci ha chiesto una mano per cercar… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania arrivato Cava de' Tirreni, nuovo metanodotto: la Regione avvia le procedure preliminari per il potenziamento della condotta È arrivato l'ok dalla Regione Campania per la revisione e il potenziamento del metanodotto che rifornisce il territorio cittadino, sull'asse che collega l'impianto anche a Nocera Superiore. Da ...

Luca Argentero in scena al Teatro Carlo Gesualdo ... data esclusiva per la Campania . Nello spettacolo, Luca Argentero racconta le storie di tre grandi ... il clima e la montagna, arrivato a oltre ottomila metri d'altezza, quasi sulla cima di una delle ...

Campania, arrivato il Novavax: ecco chi può fare il vaccino il Giornale Calcio: lo spettro della serie B per la Liguria calcistica Ieri sera il pesante ko a Bergamo per la Sampdoria (4-0) ha messo in evidenza i limiti in trasferta dei blucerchiati che nel 2022 hanno disputato lontano dal Ferraris quatto partite e sono state 4 ...

I profughi della guerra in Ucraina andranno al Centro di accoglienza a Marechiaro A Napoli la maggior parte dei profughi dall'Ucraina. Già allestito un centro di accoglienza con 60 posti a Marechiaro, ma ci sarà una rete in tutta l'area metropolitana. Ecco i primi risultati del pia ...

l'ok dalla Regioneper la revisione e il potenziamento del metanodotto che rifornisce il territorio cittadino, sull'asse che collega l'impianto anche a Nocera Superiore. Da ...... data esclusiva per la. Nello spettacolo, Luca Argentero racconta le storie di tre grandi ... il clima e la montagna,a oltre ottomila metri d'altezza, quasi sulla cima di una delle ...Ieri sera il pesante ko a Bergamo per la Sampdoria (4-0) ha messo in evidenza i limiti in trasferta dei blucerchiati che nel 2022 hanno disputato lontano dal Ferraris quatto partite e sono state 4 ...A Napoli la maggior parte dei profughi dall'Ucraina. Già allestito un centro di accoglienza con 60 posti a Marechiaro, ma ci sarà una rete in tutta l'area metropolitana. Ecco i primi risultati del pia ...