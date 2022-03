Calciomercato, offerta mostruosa a Mbappè: 100 milioni di premio (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News Il Calciomercato di Màbappé non sarà di certo tra quelli più discussi della prossima estate, anzi. Secondo quanto riporta "L'Équipe", il rinnovo del contratto con il Paris Saint-Germain sarebbe già stato messo nero su bianco: cinque anni a 30 milioni di euro a stagione più un bonus di 10 milioni in caso di vittoria della Champions League. Un premio importante, ma non paragonabile a quello che avrebbe potuto incassare se avesse prolungato con i Campioni di Francia e poi lasciato la squadra alla scadenza del contratto.? Il mercato europeo è più attivo che mai, con molte squadre che cercano di tenere alcune trattative importanti da qui all'estate. Particolare attenzione è riservata al Paris Saint-Germain, in particolare a Mbappé, il cui futuro resta molto incerto. In effetti, i francesi si dividono in massimi ... Leggi su goalnews (Di martedì 1 marzo 2022) Goal News Ildi Màbappé non sarà di certo tra quelli più discussi della prossima estate, anzi. Secondo quanto riporta "L'Équipe", il rinnovo del contratto con il Paris Saint-Germain sarebbe già stato messo nero su bianco: cinque anni a 30di euro a stagione più un bonus di 10in caso di vittoria della Champions League. Unimportante, ma non paragonabile a quello che avrebbe potuto incassare se avesse prolungato con i Campioni di Francia e poi lasciato la squadra alla scadenza del contratto.? Il mercato europeo è più attivo che mai, con molte squadre che cercano di tenere alcune trattative importanti da qui all'estate. Particolare attenzione è riservata al Paris Saint-Germain, in particolare a Mbappé, il cui futuro resta molto incerto. In effetti, i francesi si dividono in massimi ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | .@acmilan, il @FCBarcelona intensifica i contatti con #Kessie: nuova offerta sul piatto - PSGInMyBlood : RT @sportli26181512: PSG offerta a cifre folli per tenersi Mbappé. 50 milioni all'anno e premio monstre alla firma per battere il Real: Il… - MalcomJ66806952 : Il calcio del popolo. - sportli26181512 : PSG offerta a cifre folli per tenersi Mbappé. 50 milioni all'anno e premio monstre alla firma per battere il Real:… - cmdotcom : #PSG offerta a cifre folli per tenersi #Mbappé. 50 milioni all'anno e premio monstre alla firma per battere il… -