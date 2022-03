Calciomercato Napoli, conferme su Osimhen: può finire in Premier League! I dettagli (Di martedì 1 marzo 2022) Victor Osimhen è un nome che piace, e non poco, al Manchester United. I rumors ormai si rincorrono da tempo, e una conferma arriva in queste ore dall’Inghilterra. I Red Devils sarebbero alla ricerca di un attaccante che possa sostituire l’ex bomber azzurro Edinson Cavani, che si avvia verso la scadenza di contratto prevista per il prossimo 30 giugno. Diversi sono i nomi che lo United ha nel mirino per sostituire il Matador ed eventualmente anche Cristiano Ronaldo. Non è escluso infatti che anche il portoghese ex Juventus possa dire addio al club di Manchester, situazione che metterebbe ancor più nella condizione di fare almeno un colpo per l’attacco. FOTO: Getty – Cavani Il Manchester United interessato a Osimhen: il Napoli fissa il prezzo E Osimhen, riporta in queste ore Daily Express, è uno di quei nomi ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 1 marzo 2022) Victorè un nome che piace, e non poco, al Manchester United. I rumors ormai si rincorrono da tempo, e una conferma arriva in queste ore dall’Inghilterra. I Red Devils sarebbero alla ricerca di un attaccante che possa sostituire l’ex bomber azzurro Edinson Cavani, che si avvia verso la scadenza di contratto prevista per il prossimo 30 giugno. Diversi sono i nomi che lo United ha nel mirino per sostituire il Matador ed eventualmente anche Cristiano Ronaldo. Non è escluso infatti che anche il portoghese ex Juventus possa dire addio al club di Manchester, situazione che metterebbe ancor più nella condizione di fare almeno un colpo per l’attacco. FOTO: Getty – Cavani Il Manchester United interessato a: ilfissa il prezzo E, riporta in queste ore Daily Express, è uno di quei nomi ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Roma, Pinto ci prova per Frattesi, ma Inter e Juve sono in vantaggio INTER IN VANTAGGIO - Se ne sono accorti Napoli e (soprattutto) I nter che resta in vantaggio e che è a un passo da Scamacca . Ma nelle ultime ore anche la Juventus. Lo ha notato anche la Roma che sta ...

Mercato Roma, Pinto irrompe per Frattesi: ecco i motivi per sperare Se ne sono accorti Napoli e (soprattutto) Inter, ma nelle ultime ore anche la Juventus. Lo ha ... Leggi i commenti Calciomercato as roma: tutte le notizie 1 marzo 2022

Calciomercato Napoli: inserimento su Scamacca Calciomercato.com Milinkovic-Savic e Zaniolo: super Juve in estate! Via Osimhen? Il Napoli ha trovato il sostituto Che la Juventus stia cercando un grande centrocampista in vista della prossima stagione non è un mistero. L’opera di rafforzamento dei bianconeri è partita con Vlahovic, ma proseguirà con altri colpi ...

Calcio: lo spettro della serie B per la Liguria calcistica Ieri sera il pesante ko a Bergamo per la Sampdoria (4-0) ha messo in evidenza i limiti in trasferta dei blucerchiati che nel 2022 hanno disputato lontano dal Ferraris quatto partite e sono state 4 ...

