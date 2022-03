Calciomercato Juventus, assalto a Chiesa infortunato: “75 milioni per lui” (Di martedì 1 marzo 2022) La Juventus, in questa seconda parte di stagione, non può contare su Chiesa; sul giocatore sembra essere piombato il Manchester City. Nella partita dell’Olimpico, contro la Roma, la Juventus ha dovuto subire l’infortunio di Chiesa; l’esterno azzurro è stato colpito da un problema muscolare che lo riporterà in campo nel corso della prossima stagione. Il giocatore, nel frattempo, potrebbe essere nel mirino del Manchester City. AnsafotoUn giocatore fondamentale che sta mancando, in maniera piuttosto netta, alla Juventus; i bianconeri, in questa seconda parte di stagione considerando i numerosi impegni, avrebbero avuto tanto bisogno del miglior Chiesa. Parliamo di un attaccante esterno in grado di cambiare il ritmo della partita con i suoi strappi, le sue accelerazioni e la capacità di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 1 marzo 2022) La, in questa seconda parte di stagione, non può contare su; sul giocatore sembra essere piombato il Manchester City. Nella partita dell’Olimpico, contro la Roma, laha dovuto subire l’infortunio di; l’esterno azzurro è stato colpito da un problema muscolare che lo riporterà in campo nel corso della prossima stagione. Il giocatore, nel frattempo, potrebbe essere nel mirino del Manchester City. AnsafotoUn giocatore fondamentale che sta mancando, in maniera piuttosto netta, alla; i bianconeri, in questa seconda parte di stagione considerando i numerosi impegni, avrebbero avuto tanto bisogno del miglior. Parliamo di un attaccante esterno in grado di cambiare il ritmo della partita con i suoi strappi, le sue accelerazioni e la capacità di ...

