Calciomercato | dalla Spagna | “Pogba ha firmato un pre contratto con il Psg”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 1 marzo 2022) La prossima sessione disi preannuncia ricca di colpi, iniziano a circolare voci che riguardano anche i big. Un pezzo pregiato in estate sarà sicuramente Paul, uno dei migliori centrocampisti in circolazione. L’ex Juventus non si è ambientato al meglio al Manchester United e non sembra un calciatore indispensabile per i Red Devils. Le ultime notizie dellasono nette: è da escludere un ritorno alla Juventus, così come il trasferimento al Real Madrid. Il futuro disarà in Francia, al Psg. I Blancos hanno deciso di investire il budget sull’ingaggio di Mbappé ed un altro grande colpo è da escludere. Al contrario, il Psg non ha intenzione di fermarsi e ha deciso di investire una cifra importante per rinforzare il centrocampo. Ildel francese è in scadenza nel 2022 ...