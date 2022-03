Calcio: Ucraina. Il tedesco Gisdol lascia panchina Lokomotiv (Di martedì 1 marzo 2022) Il tecnico: "Non posso lavorare in un Paese in cui il leader è il responsabile di una guerra" BERLINO (GERMANIA) - Chiara e netta presa di posizione di Markus Gisdol. Il tecnico tedesco ha lasciato la ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) Il tecnico: "Non posso lavorare in un Paese in cui il leader è il responsabile di una guerra" BERLINO (GERMANIA) - Chiara e netta presa di posizione di Markus. Il tecnicohato la ...

