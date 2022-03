Cagliari | la doppia mossa di Mazzarri e il nuovo ruolo di Nandez

Leggi su serieanews

(Di martedì 1 marzo 2022) Ilè pronto a spingere il piede sull’acceleratore in vista della parte finale della stagione per cercare di tenere vive le speranze salvezza.potrebbe confermare alcune novità dopo la vittoria contro il Torinocorsaro a Torino con tre punti fondamentali per la corsa salvezza. Rossoblù caparbi, agguerriti e cinici in zona gol. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.