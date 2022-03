Brutte notizie per Pioli | il Milan perde un titolare per la sfida del Maradona

(Di martedì 1 marzo 2022) Alessio Romagnoli, difensore centrale del, ha accusato un problema all’adduttore sinistro ed è stato costretto ad abbandonare il match anzitempo. Difatti,ha immediatamente sostituito il giocatore; al suo posto è entrato Kalulu. Infortunio RomagnoliEnnesimo problema in difesa per ildopo l’infortunio di Kjaer che ha terminato la stagione. Dunque, i rossoneri, prossimi avversari del Napoli, potrebbero fare a meno di Romagnoli in vista dell’importante match di domenica al. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiornamenti per capire l’entità dell’infortunio.

