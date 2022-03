Britney | vacanza in piena libertà per rifarsi del tempo perduto

Leggi su dilei

(Di martedì 1 marzo 2022)Spears, subito dopo le rivelazioni shock delle scorse settimane (“I miei ex manager hanno tentato di uccidermi”) è volata in, verso una meta esotica col fidanzato nonché futuro marito Sam Asghari. E la “pazzerella” Brit che negli ultimi tempi sembra voler urlare al mondo: “Finalmente sono libera, proprio come volevate voi (il movimento #Freeche l’ha supportata per anni), adesso fatemi davvero fare ciò che voglio, senza critiche o falsi moralismi”. E via a scatti licenziosi, balletti provocanti postati sui social, dichiarazioni di amore eall’ennesima potenza. Anche in queste ore, in cui ha postato diversi scatti nature in spiaggia, qualcuno ha criticato, trovando le immagini volgari e poco adatte alla sua immagine. Ma il messaggio di Brit è proprio questo. Per anni è stata rinchiusa, ...